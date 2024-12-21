Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск

В результате ракетной атаки на Рыльск в Курской области погибли пять человек, 12 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Пострадало 12 человек<...>. Уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о 6, нет их 5. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, всем родным», — заявил Хинштей в своем telegram-канале.
По словам Хинштейна, большинство пострадавших получили легкие травмы, и только у одного состояние оценивается как средней тяжести. В настоящее время проводится оперативное восстановление поврежденных объектов и окон в жилых домах.
20 декабря ВСУ нанесли массированный удар по Рыльску. Среди поврежденных объектов оказались Дом культуры, первая начальная школа, областной многопрофильный колледж, а также учебные и жилые здания местного авиационного колледжа. Также были повреждены несколько частных жилых домов и около 15 автомобилей.
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