Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск

Хинштейн: при ракетной атаке на Рыльск погибли пять человек, 12 ранены
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Хинштей заявил, что в результате атаки по Рыльску нет погибших детей
Хинштей заявил, что в результате атаки по Рыльску нет погибших детей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате ракетной атаки на Рыльск в Курской области погибли пять человек, 12 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Пострадало 12 человек<...>. Уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о 6, нет их 5. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, всем родным», — заявил Хинштей в своем telegram-канале.

По словам Хинштейна, большинство пострадавших получили легкие травмы, и только у одного состояние оценивается как средней тяжести. В настоящее время проводится оперативное восстановление поврежденных объектов и окон в жилых домах.

20 декабря ВСУ нанесли массированный удар по Рыльску.  Среди поврежденных объектов оказались Дом культуры, первая начальная школа, областной многопрофильный колледж, а также учебные и жилые здания местного авиационного колледжа. Также были повреждены несколько частных жилых домов и около 15 автомобилей.

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В результате ракетной атаки на Рыльск в Курской области погибли пять человек, 12 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Пострадало 12 человек<...>. Уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о 6, нет их 5. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искренне соболезную всем близким, всем родным», — заявил Хинштей в своем telegram-канале. По словам Хинштейна, большинство пострадавших получили легкие травмы, и только у одного состояние оценивается как средней тяжести. В настоящее время проводится оперативное восстановление поврежденных объектов и окон в жилых домах. 20 декабря ВСУ нанесли массированный удар по Рыльску.  Среди поврежденных объектов оказались Дом культуры, первая начальная школа, областной многопрофильный колледж, а также учебные и жилые здания местного авиационного колледжа. Также были повреждены несколько частных жилых домов и около 15 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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