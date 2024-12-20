ВСУ массово атаковали Рыльск ракетами HIMARS: что известно к этому часу

ВСУ нанесли несколько ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Рыльску в Курской области. Их целью стали гражданские объекты, в результате чего пострадали до 26 человек. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Что известно о происходящем в Рыльске на данный момент — в материале URA.RU.
Погибшие и пострадавшие
Украинская армия 20 декабря атаковала город ракетами HIMARS производства США. В качестве цели были выбраны гражданские объекты. В результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Известно, что одного из них поразило осколками кассетного боеприпаса в районе Дома культуры, второго — у здания автовокзала. Отмечается, что одной из жертв стал ребенок. Также пострадали 26 человек, передает telegram-канал Mash. Врио главы Курской области Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Повреждения инфраструктуры
Из-за атаки ВСУ повреждения получил местный Дом культуры. Во время обстрела внутри него находились четверо сотрудников, один из них получил ранения, сообщил ТАСС директор ДК. Он отметил, что все сотрудники живы, но здание было значительно повреждено. Кроме того, согласно заявлению Хинштейна, также повреждены здания педагогического колледжа, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, пожарной части и частные домовладения.
Также отмечается, что блоки №3 и №4 на Курской АЭС, которая давно стала целью армии Украины, работают в штатном режиме. При этом блоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».
Заявление Александра Хинштейна
Врио главы региона подтвердил, что атака была произведена из РСЗО HIMARS. На местах обстрелов сейчас работают пожарные бригады, спасатели и другие оперативно-экстренные службы. Их действия осложняют повторные попытки ВСУ ударить по региону. Также Хинштейн отметил, что российские средства ПВО сбили несколько ракет HIMARS.
На данный момент врио главы региона находится в Москве на заседании Госсовета, однако он сообщил, что после его окончания незамедлительно поедет в Рыльск. Он уже направил на место происшествия и.о . председателя правительства Алексея Дедова и других руководителей.
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