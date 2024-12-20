Три аварийных дома расселили в Перми

В Перми завершили расселение трех аварийных домов в Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах города. Все жители получили компенсацию или другое благоустроенное жилье, взамен старого. Об этом сообщается на официальном сайте Перми.
«В аварийном многоквартирном доме по ул. Пихтовой, 28 располагалось 11 жилых помещений, общей площадью 412 кв. метров. В них проживали 30 человек. В доме по ул. Докучаева, 10 было восемь квартир, в них проживали 27 человек. На ул. Блочной, 1 располагалось два жилых помещения: них проживали пять человек», — сообщается на сайте.
Расселение аварийного жилья и его демонтаж проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подать заявление на получение возмещения или предоставление жилого помещения можно в управлении жилищных отношений.
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