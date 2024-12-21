Премьер Татарстана выехал к поврежденной дронами высотке в Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выехал на место происшествия к жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани после сообщений о попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в здание. Об этом информируют власти региона.
«Премьер-министр Татарстана выехал к ЖК „Лазурные небеса“ на фоне информации о попадании БПЛА в здание'», — сообщили власти, передает ТАСС. По предварительной информации, два дрона атаковали здание. Также на место происшествия направились оперативные службы.
По словам очевидцев, атака произошла в момент, когда из здания еще проводилась эвакуация людей. В результате инцидента повреждены квартиры на 15 этажах, также сообщается о третьем взрыве в здании.
Telegram-канал Tatarstan Republic сообщил, что главе республики Рустаму Минниханову регулярно докладывают информацию о текущей ситуации. Все необходимые службы оперативно прибыли на место происшествия. На место направился премьер-министр республики.
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