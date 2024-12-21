Премьер Татарстана выехал к поврежденной дронами высотке в Казани

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Оперативные службы прибыли в Казани к ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА в дом
Оперативные службы прибыли в Казани к ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА в дом Фото:

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выехал на место происшествия к жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани после сообщений о попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в здание. Об этом информируют власти региона.

«Премьер-министр Татарстана выехал к ЖК „Лазурные небеса“ на фоне информации о попадании БПЛА в здание'», — сообщили власти, передает ТАСС. По предварительной информации, два дрона атаковали здание. Также на место происшествия направились оперативные службы.

По словам очевидцев, атака произошла в момент, когда из здания еще проводилась эвакуация людей. В результате инцидента повреждены квартиры на 15 этажах, также сообщается о третьем взрыве в здании.

Telegram-канал Tatarstan Republic сообщил, что главе республики Рустаму Минниханову регулярно докладывают информацию о текущей ситуации. Все необходимые службы оперативно прибыли на место происшествия. На место направился премьер-министр республики.

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выехал на место происшествия к жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани после сообщений о попадании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в здание. Об этом информируют власти региона. «Премьер-министр Татарстана выехал к ЖК „Лазурные небеса“ на фоне информации о попадании БПЛА в здание'», — сообщили власти, передает ТАСС. По предварительной информации, два дрона атаковали здание. Также на место происшествия направились оперативные службы. По словам очевидцев, атака произошла в момент, когда из здания еще проводилась эвакуация людей. В результате инцидента повреждены квартиры на 15 этажах, также сообщается о третьем взрыве в здании. Telegram-канал Tatarstan Republic сообщил, что главе республики Рустаму Минниханову регулярно докладывают информацию о текущей ситуации. Все необходимые службы оперативно прибыли на место происшествия. На место направился премьер-министр республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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