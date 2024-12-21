Mash: ВСУ ударили по Казани дронами «Лютый»

Казань была атакована украинскими дронами модели AH-1916 под названием «Лютый». Они могут преодолевать тысячу километров и переносить груз до 75 килограмм и, по заявлению CNN, является самой секретной разработкой ВСУ.
«Беспилотник „Лютый“ модели АН-196 <...> Как заявляет CNN, это одна из „самых секретных разработок ВСУ“», — передает telegram-канал Mash. Длина дрона — 3,9 метра, размах крыльев — семь метров.
Отмечается, что дрон может преодолевать расстояния в тысячу километров, переносит груз до 75 килограмм. Может атаковать самолеты, небронированную технику и различные установки, в частности — топливные хранилища на предприятиях.
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