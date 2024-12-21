Mash: ВСУ ударили по Казани дронами «Лютый»

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Дроны «Лютый» являются «самой секретной разработкой ВСУ» (архивное фото)
Дроны «Лютый» являются «самой секретной разработкой ВСУ» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Казань была атакована украинскими дронами модели AH-1916 под названием «Лютый». Они могут преодолевать тысячу километров и переносить груз до 75 килограмм и, по заявлению CNN, является самой секретной разработкой ВСУ. 

«Беспилотник „Лютый“ модели АН-196 <...> Как заявляет CNN, это одна из „самых секретных разработок ВСУ“», — передает telegram-канал Mash. Длина дрона — 3,9 метра, размах крыльев — семь метров.

Отмечается, что дрон может преодолевать расстояния в тысячу километров, переносит груз до 75 килограмм. Может атаковать самолеты, небронированную технику и различные установки, в частности — топливные хранилища на предприятиях.

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Казань была атакована украинскими дронами модели AH-1916 под названием «Лютый». Они могут преодолевать тысячу километров и переносить груз до 75 килограмм и, по заявлению CNN, является самой секретной разработкой ВСУ.  «Беспилотник „Лютый“ модели АН-196 <...> Как заявляет CNN, это одна из „самых секретных разработок ВСУ“», — передает telegram-канал Mash. Длина дрона — 3,9 метра, размах крыльев — семь метров. Отмечается, что дрон может преодолевать расстояния в тысячу километров, переносит груз до 75 килограмм. Может атаковать самолеты, небронированную технику и различные установки, в частности — топливные хранилища на предприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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