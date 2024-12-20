Салехард стал лучшим на Урале в области обеспечения безопасности

Салехард признали лучшим городом в УрФО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Такое звание он получил по итогам ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне, сообщили в городской мэрии.
«Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне на звание: „Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Уральском федеральном округе“. Наш Салехард признан победителем», — рассказали в telegram-канале администрации города.
В рамках смотра-конкурса оценивали гражданскую и территориальную оборону, предупреждение и ликвидацию ЧС, безопасность на водных объектов и работу систем вызова служб экстренной помощи. Также проверяли первичные меры пожарной безопасности и работу спасательных подразделений города.
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