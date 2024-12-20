20 декабря 2024

Салехард стал лучшим на Урале в области обеспечения безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Столица ЯНАО выиграла в смотре-конкурсе городов в УрФО
Столица ЯНАО выиграла в смотре-конкурсе городов в УрФО Фото:

Салехард признали лучшим городом в УрФО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Такое звание он получил по итогам ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне, сообщили в городской мэрии. 

«Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне на звание: „Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Уральском федеральном округе“. Наш Салехард признан победителем», — рассказали в telegram-канале администрации города. 

В рамках смотра-конкурса оценивали гражданскую и территориальную оборону, предупреждение и ликвидацию ЧС, безопасность на водных объектов и работу систем вызова служб экстренной помощи. Также проверяли первичные меры пожарной безопасности и работу спасательных подразделений города. 

Ранее URA.RU cообщало, что власти Ямала купят для спасателей новые беспилотники. Два беспилотника дальнего действия «Лунь-20» заменят старые модели. 

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Салехард признали лучшим городом в УрФО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Такое звание он получил по итогам ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне, сообщили в городской мэрии.  «Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по гражданской обороне на звание: „Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Уральском федеральном округе“. Наш Салехард признан победителем», — рассказали в telegram-канале администрации города.  В рамках смотра-конкурса оценивали гражданскую и территориальную оборону, предупреждение и ликвидацию ЧС, безопасность на водных объектов и работу систем вызова служб экстренной помощи. Также проверяли первичные меры пожарной безопасности и работу спасательных подразделений города.  Ранее URA.RU cообщало, что власти Ямала купят для спасателей новые беспилотники. Два беспилотника дальнего действия «Лунь-20» заменят старые модели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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