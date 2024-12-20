Фура перекрыла движение по Тюменскому тракту, выстроилась пробка. Фото

21 декабря 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 157-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобилисты встали в пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта в направлении Екатеринбурга. Производятся работы по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка. Фуру пытаются достать из кювета Госавтоинспекция Свердловской области На трассе образовалась пробка Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 157-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобилисты встали в пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта в направлении Екатеринбурга. Производятся работы по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.