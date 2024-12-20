На 157-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобилисты встали в пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта в направлении Екатеринбурга. Производятся работы по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.
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