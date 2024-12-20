20 декабря 2024

Фура перекрыла движение по Тюменскому тракту, выстроилась пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

На 157-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобилисты встали в пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта в направлении Екатеринбурга. Производятся работы по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.

Фуру пытаются достать из кювета
Фуру пытаются достать из кювета
На трассе образовалась пробка
На трассе образовалась пробка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 157-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень автомобилисты встали в пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Введено временное ограничение движения для всех видов транспорта в направлении Екатеринбурга. Производятся работы по извлечению грузового автомобиля из кювета», — следует из сообщения. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП люди не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...