20 декабря 2024

Приезд Авербуха на главный каток Екатеринбурга сорвался из-за форс-мажора

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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, авербух илья
Авербух не смог вылететь из Омска Фото:

Призер Олимпийских игр Илья Авербух не приедет на открытие катка на площади 1905 года. Он не смог вылететь из Омска из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с тем, что Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям вечернее шоу на открытие Катка на площади пройдет без его участия», — говорится в сообщении. Остальная заявленная программа остается в силе.

Официально открытие состоится уже сегодня 21 декабря. В шоу поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.

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Призер Олимпийских игр Илья Авербух не приедет на открытие катка на площади 1905 года. Он не смог вылететь из Омска из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с тем, что Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям вечернее шоу на открытие Катка на площади пройдет без его участия», — говорится в сообщении. Остальная заявленная программа остается в силе. Официально открытие состоится уже сегодня 21 декабря. В шоу поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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