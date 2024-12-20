Приезд Авербуха на главный каток Екатеринбурга сорвался из-за форс-мажора

21 декабря 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Авербух не смог вылететь из Омска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Призер Олимпийских игр Илья Авербух не приедет на открытие катка на площади 1905 года. Он не смог вылететь из Омска из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с тем, что Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям вечернее шоу на открытие Катка на площади пройдет без его участия», — говорится в сообщении. Остальная заявленная программа остается в силе. Официально открытие состоится уже сегодня 21 декабря. В шоу поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Призер Олимпийских игр Илья Авербух не приедет на открытие катка на площади 1905 года. Он не смог вылететь из Омска из-за погоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с тем, что Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям вечернее шоу на открытие Катка на площади пройдет без его участия», — говорится в сообщении. Остальная заявленная программа остается в силе. Официально открытие состоится уже сегодня 21 декабря. В шоу поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.