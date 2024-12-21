На Пороховом заводе в Казани раздались хлопки

Испытания на Пороховом заводе являются плановыми мероприятиями
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
На Пороховом заводе в Казани произошли хлопки, вызванные проведением испытаний. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города.
«Уважаемые жители, из-за испытаний на Пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки», — передает администрация в соцсетях. Там уточнили, что это запланированные мероприятия, которые продлятся до 16:00 (по мск). Граждан призвали сохранять спокойствие.
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