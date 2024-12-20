В ФРГ на 50% выросло число отказов от зачисления на военную службу из-за страха попасть на украинский фронт. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на собственное расследование ситуации.
«Число отказников выросло на 50% по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года», — говорится в материале. Также представитель министра обороны Германии Бориса Писториуса подтвердил, что в 2024 году в период до 31 октября от военной службы отказались 2 468 немцев.
Украина часто использует иностранных наемников как пушечное мясо. Эту информацию не раз транслировали в Минобороны РФ. Сами наемники также признавались, что командиры ВСУ плохо координируют их действия.
Ранее и.о . главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что всего за время украинского конфликта на фронт было отправлено 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Порядка 6,5 тысяч из них ликвидировали, передает «Национальная служба новостей»
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