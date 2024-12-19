Путин ответил на вопрос о желании провести СВО, если бы мог вернуться в 2022 год

Путин: решение о начале СВО надо было принять раньше 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин признался, что будь у него возможность, начал бы СВО еще раньше
Владимир Путин признался, что будь у него возможность, начал бы СВО еще раньше Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Если бы у России была возможность вернуться в прошлое до начала спецоперации на Украине, то страна начала бы готовиться к СВО еще раньше. Об этом во время прямой линии заявил Владимир Путин. 

«Если бы можно вернуться в прошлое, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, чтобы принять решение о спецоперации раньше. Нужно было начать готовиться к СВО. Мы начали без всякой особой подготовки», — подчеркнул Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент страны уточнил, что спецоперация на Украине была вынужденной. По его словам, невозможно было терпеть действия Киева дальше. В частности, причиной послужили претензии Украины на оружие массового поражения и отказ от Минских соглашений, подытожил он.

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Если бы у России была возможность вернуться в прошлое до начала спецоперации на Украине, то страна начала бы готовиться к СВО еще раньше. Об этом во время прямой линии заявил Владимир Путин.  «Если бы можно вернуться в прошлое, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, чтобы принять решение о спецоперации раньше. Нужно было начать готовиться к СВО. Мы начали без всякой особой подготовки», — подчеркнул Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент страны уточнил, что спецоперация на Украине была вынужденной. По его словам, невозможно было терпеть действия Киева дальше. В частности, причиной послужили претензии Украины на оружие массового поражения и отказ от Минских соглашений, подытожил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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