Путин ответил на вопрос о желании провести СВО, если бы мог вернуться в 2022 год

Если бы у России была возможность вернуться в прошлое до начала спецоперации на Украине, то страна начала бы готовиться к СВО еще раньше. Об этом во время прямой линии заявил Владимир Путин.
«Если бы можно вернуться в прошлое, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, чтобы принять решение о спецоперации раньше. Нужно было начать готовиться к СВО. Мы начали без всякой особой подготовки», — подчеркнул Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент страны уточнил, что спецоперация на Украине была вынужденной. По его словам, невозможно было терпеть действия Киева дальше. В частности, причиной послужили претензии Украины на оружие массового поражения и отказ от Минских соглашений, подытожил он.
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