ВС РФ ударили по пункту производства украинских беспилотников

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ВС РФ ударили по цехам БПЛА и скоплениям иностранного легиона на Украине
ВС РФ ударили по цехам БПЛА и скоплениям иностранного легиона на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по цехам производства дронов на Украине. Также была произведена атака по скоплением иностранных бойцов.

«Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства БПЛА», — написали в ТАСС. В ведомстве отметили, что также армия России ударила по скоплениям иностранного легиона на Украине.

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ВС РФ ударили по цехам производства дронов на Украине. Также была произведена атака по скоплением иностранных бойцов. «Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства БПЛА», — написали в ТАСС. В ведомстве отметили, что также армия России ударила по скоплениям иностранного легиона на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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