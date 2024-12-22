ВС РФ ударили по пункту производства украинских беспилотников

ВС РФ ударили по цехам БПЛА и скоплениям иностранного легиона на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ ударили по цехам производства дронов на Украине. Также была произведена атака по скоплением иностранных бойцов.
«Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства БПЛА», — написали в ТАСС. В ведомстве отметили, что также армия России ударила по скоплениям иностранного легиона на Украине.
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