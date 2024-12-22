На Новый год нельзя дарить предметы личной гигиены, сертификаты, украшения и одежду, а также животных и мебель. Об этом рассказала медиум и эксперт по магии Айгуль Хуснетдинова.
«Самым важным, по словам эксперта, является то впечатление, которое подарок производит на одариваемого. Поэтому при выборе стоит избегать тех вещей, способных вызвать неоднозначную реакцию. К таким вещам относятся предметы личной гигиены, так как презент воспринимается как посягательство на личное пространство и вызывает неприязнь к дарителю», — рассказала медиум «Пятому каналу».
Хуснетдинова предостерегает и от подарков в виде сертификатов на развлечения, которыми получатель не интересуется. Такой подарок может быть воспринят, как сделанный без особого внимания к интересам человека. Кроме того, она рекомендует избегать дарения украшений и одежды, поскольку существует риск ошибиться с размером. Животные и мебель также могут стать нежелательными подарками. Для того, чтобы сделать действительно удачный презент, эксперт советует обращаться к вишлисту (списку желаний — прим. URA.RU.) получателя.
Подход к выбору новогодних подарков варьируется среди разных категорий населения. Согласно исследованию сервиса Superjob, большинство жителей Кургана, несмотря на отказ каждого третьего от покупки подарков, все же готовят презенты. Причем женщины делают это заранее, а мужчины чаще оставляют покупку на последний момент.
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