03 декабря 2024

Каждый третий курганец отказался от новогодних подарков

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы начали готовиться к Новому году
Курганцы начали готовиться к Новому году Фото:

Несмотря на то что каждый третий курганец отказался от приобретения подарков, большинство все же готовят презенты на Новый год. Женщины чаще покупают их заранее, а мужчины — спонтанно. Такие данные URA.RU предоставил сервис Superjob.

«Среди опрошенных 25% совершают покупки спонтанно, 20% начинают готовиться за 2–3 недели, 16% — за месяц, и лишь 3% заблаговременно приобретают подарки за несколько месяцев до Нового года. Однако четверть респондентов (24%) вовсе не занимается этим, предпочитая дарить деньги или избегать традиции», — сказано в исследовании.

Женщины чаще покупают подарки заранее (76%), а мужчины — спонтанно (53%). Активнее всего готовятся к празднику курганцы от 35 до 45 лет (73%). Люди с высоким доходом (от 100 тысяч рублей) чаще приобретают подарки без планирования (39%). 

Ранее URA.RU cообщало, какие подарки дети чаще всего просят на Новый год у Деда Мороза. Это гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения.

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Несмотря на то что каждый третий курганец отказался от приобретения подарков, большинство все же готовят презенты на Новый год. Женщины чаще покупают их заранее, а мужчины — спонтанно. Такие данные URA.RU предоставил сервис Superjob. «Среди опрошенных 25% совершают покупки спонтанно, 20% начинают готовиться за 2–3 недели, 16% — за месяц, и лишь 3% заблаговременно приобретают подарки за несколько месяцев до Нового года. Однако четверть респондентов (24%) вовсе не занимается этим, предпочитая дарить деньги или избегать традиции», — сказано в исследовании. Женщины чаще покупают подарки заранее (76%), а мужчины — спонтанно (53%). Активнее всего готовятся к празднику курганцы от 35 до 45 лет (73%). Люди с высоким доходом (от 100 тысяч рублей) чаще приобретают подарки без планирования (39%).  Ранее URA.RU cообщало, какие подарки дети чаще всего просят на Новый год у Деда Мороза. Это гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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