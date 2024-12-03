Каждый третий курганец отказался от новогодних подарков

Несмотря на то что каждый третий курганец отказался от приобретения подарков, большинство все же готовят презенты на Новый год. Женщины чаще покупают их заранее, а мужчины — спонтанно. Такие данные URA.RU предоставил сервис Superjob.
«Среди опрошенных 25% совершают покупки спонтанно, 20% начинают готовиться за 2–3 недели, 16% — за месяц, и лишь 3% заблаговременно приобретают подарки за несколько месяцев до Нового года. Однако четверть респондентов (24%) вовсе не занимается этим, предпочитая дарить деньги или избегать традиции», — сказано в исследовании.
Женщины чаще покупают подарки заранее (76%), а мужчины — спонтанно (53%). Активнее всего готовятся к празднику курганцы от 35 до 45 лет (73%). Люди с высоким доходом (от 100 тысяч рублей) чаще приобретают подарки без планирования (39%).
Ранее URA.RU cообщало, какие подарки дети чаще всего просят на Новый год у Деда Мороза. Это гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!