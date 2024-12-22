Путин придумал, куда деть подарки бойцов СВО

Путин: шевроны и боевые знамена бойцов СВО передадут в библиотеку Кремля
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Путин обещал передать подарки бойцов СВО в библиотеку Кремля
Путин обещал передать подарки бойцов СВО в библиотеку Кремля Фото:

Все подарки бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин хранит в своем рабочем кабинете. Однако их он планирует передать в библиотеку Кремля. 

«[Подарки хранятся] в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Ну, потом, конечно, там есть у нас библиотека в Кремле, я туда их передам», — рассказал президент страны в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно вышло в его telegram-канале. Журналист предложил главе государства создать отдельный музей. 

Ранее президент РФ заявлял, что специальную военную операцию нужно было «начинать раньше». Глава государства отметил недостаточную оценку намерений западных стран о выполнении минских соглашений.

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Все подарки бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин хранит в своем рабочем кабинете. Однако их он планирует передать в библиотеку Кремля.  «[Подарки хранятся] в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Ну, потом, конечно, там есть у нас библиотека в Кремле, я туда их передам», — рассказал президент страны в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно вышло в его telegram-канале. Журналист предложил главе государства создать отдельный музей.  Ранее президент РФ заявлял, что специальную военную операцию нужно было «начинать раньше». Глава государства отметил недостаточную оценку намерений западных стран о выполнении минских соглашений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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