Путин придумал, куда деть подарки бойцов СВО

Все подарки бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин хранит в своем рабочем кабинете. Однако их он планирует передать в библиотеку Кремля.
«[Подарки хранятся] в комнате отдыха, в рабочем кабинете. Ну, потом, конечно, там есть у нас библиотека в Кремле, я туда их передам», — рассказал президент страны в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно вышло в его telegram-канале. Журналист предложил главе государства создать отдельный музей.
Ранее президент РФ заявлял, что специальную военную операцию нужно было «начинать раньше». Глава государства отметил недостаточную оценку намерений западных стран о выполнении минских соглашений.
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