Для того, чтобы создать военно-промышленный комплекс, сопоставимый с российским, Украине потребуется множество лет и нескольких миллиардов долларов. Об этом сообщают Минцифры Украины и основатели украинских стартапов.
«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — передает The Wall Street Journal мнение украинских бизнесменов. Там добавили, что в зоне специальной военной операции действия России значительно усложнили для Украины процесс массового производства современного вооружения. Частые отключения электроэнергии и необходимость использования генераторов значительно увеличивают издержки Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что система «Орешник» значительно превосходит все существующие виды вооружений на рынке. Он подчеркнул, что комментарий Путина о возможной дуэли с использованием данной ракетной системы был направлен на тех, кто усомнился в ее надежности, передает RT.
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