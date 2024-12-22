Бизнес Украины признал превосходство российского оружия

WSJ: Украине потребовались бы годы, чтобы сделать оружие, похожее на российское
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Действия ВС РФ в зоне СВО значительно усложнили процесс производства украинского вооружения
Действия ВС РФ в зоне СВО значительно усложнили процесс производства украинского вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для того, чтобы создать военно-промышленный комплекс, сопоставимый с российским, Украине потребуется множество лет и нескольких миллиардов долларов. Об этом сообщают Минцифры Украины и основатели украинских стартапов.

«Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — передает The Wall Street Journal мнение украинских бизнесменов. Там добавили, что в зоне специальной военной операции действия России значительно усложнили для Украины процесс массового производства современного вооружения. Частые отключения электроэнергии и необходимость использования генераторов значительно увеличивают издержки Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что система «Орешник» значительно превосходит все существующие виды вооружений на рынке. Он подчеркнул, что комментарий Путина о возможной дуэли с использованием данной ракетной системы был направлен на тех, кто усомнился в ее надежности, передает RT.

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Для того, чтобы создать военно-промышленный комплекс, сопоставимый с российским, Украине потребуется множество лет и нескольких миллиардов долларов. Об этом сообщают Минцифры Украины и основатели украинских стартапов. «Украине потребовались бы годы и миллиарды долларов, чтобы построить оружейную промышленность такого масштаба, как в России», — передает The Wall Street Journal мнение украинских бизнесменов. Там добавили, что в зоне специальной военной операции действия России значительно усложнили для Украины процесс массового производства современного вооружения. Частые отключения электроэнергии и необходимость использования генераторов значительно увеличивают издержки Киева. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что система «Орешник» значительно превосходит все существующие виды вооружений на рынке. Он подчеркнул, что комментарий Путина о возможной дуэли с использованием данной ракетной системы был направлен на тех, кто усомнился в ее надежности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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