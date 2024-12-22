Умер пытавшийся угнать самолет диссидент Кузнецов

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Эдуард Кузнецов скончался 85-м году жизни
Эдуард Кузнецов скончался 85-м году жизни Фото:

На 85-м году жизни скончался пытавшийся угнать самолет для побега из СССР в Израиль диссидент Эдуард Кузнецов. Об этом сообщило созданное им печатное издание «МИГ Ньюз».

«Стало изветстно о том, что 22 декабря на 85-м году жизни скончался Эдуард Самойлович Кузнецов — правозащитник, диссидент, писатель и журналист. Человек, стоявший у истоков печатного издания „МИГ Ньюз. Редакция ‚МИГ‘ выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Кузнецова“, — пишет издание.

Эдуард Кузнецов родился в Москве, окончил философский факультет МГУ. В 1961 году он был осужден на семь лет за антисоветскую агитацию, а в 1970 году арестован повторно за участие в попытке захвата самолета, чтобы привлечь внимание к проблеме выезда из СССР.

Вынесенный ему смертный приговор был заменен на 15 лет тюрьмы, и в 1979 году его освободили в результате обмена на советских разведчиков. Он переехал в Израиль, где работал в русскоязычной прессе и основал газету «Вести», ставшую крупнейшим русскоязычным изданием страны.

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На 85-м году жизни скончался пытавшийся угнать самолет для побега из СССР в Израиль диссидент Эдуард Кузнецов. Об этом сообщило созданное им печатное издание «МИГ Ньюз». «Стало изветстно о том, что 22 декабря на 85-м году жизни скончался Эдуард Самойлович Кузнецов — правозащитник, диссидент, писатель и журналист. Человек, стоявший у истоков печатного издания „МИГ Ньюз. Редакция ‚МИГ‘ выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Кузнецова“, — пишет издание. Эдуард Кузнецов родился в Москве, окончил философский факультет МГУ. В 1961 году он был осужден на семь лет за антисоветскую агитацию, а в 1970 году арестован повторно за участие в попытке захвата самолета, чтобы привлечь внимание к проблеме выезда из СССР. Вынесенный ему смертный приговор был заменен на 15 лет тюрьмы, и в 1979 году его освободили в результате обмена на советских разведчиков. Он переехал в Израиль, где работал в русскоязычной прессе и основал газету «Вести», ставшую крупнейшим русскоязычным изданием страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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