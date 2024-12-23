Зюганов рассказал URA.RU о риске начала ядерной войны

В настоящий момент мир находится на пороге ядерной войны. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с корреспондентом URA.RU после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным охарактеризовал текущую внешнеполитическую обстановку, сравнивая современную тенденцию с событиями Карибского кризиса и ситуацией 1983 года, когда риск ядерной войны был наиболее вероятен.
«[Сейчас мир в огромной опасности]. Почему? Когда был Карибский кризис и были нацелены на нас американские ракеты, <...> тогда все висело на ниточке. Но те, кто урегулировал проблему, сами прошли [холодную] войну, были ранены. Они понимали, что такое беда. Они [в США] на собственном опыте это испытали и хотели договориться [с Советским союзом]. Сейчас же нет даже переговоров, нет нормального контакта. Нет обсуждений», — подчеркнул Зюганов, сравнивая текущую напряженную обстановку в мире с аналогичными событиями прошлых лет.
Он отметил, что именно из-за того, что лидеры мировых стран не идут на контакт, это и делает современную обстановку более опасной. Именно сейчас, по словам Зюганова, риск ядерной войны более вероятен, чем в прошлом.
«Поэтому нам всем сейчас надо поработать на мир. Но без победы над фашизмом и нацизмом на Украине этого мира не будет», — подытожил лидер КПРФ.
Ранее Зюганов также предположил, когда может завершиться украинский конфликт. По его мнению, это произойдет в 2025 году, к весне.
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