Зюганов рассказал, когда закончится СВО

Спецоперация России на Украине закончится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Я уверен, что к 80-летию Победы мы завершим эту военную операцию полным разгромом и нашей общей победой», — рассказал политик в интервью «России 1». Зюганов добавил, что в бюджете России на 2025-2027 годы поставлены задачи, которые обеспечат РФ победу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России, передает RT. Он подчеркнул, что Украина хочет вернуть в границы 1991 года, а Россия делает все в интересах людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.