Зюганов рассказал, когда закончится СВО

Зюганов: СВО завершится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Зюганов выразил уверенность, что СВО закончится победой России
Зюганов выразил уверенность, что СВО закончится победой России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине закончится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я уверен, что к 80-летию Победы мы завершим эту военную операцию полным разгромом и нашей общей победой», — рассказал политик в интервью «России 1». Зюганов добавил, что в бюджете России на 2025-2027 годы поставлены задачи, которые обеспечат РФ победу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России, передает RT. Он подчеркнул, что Украина хочет вернуть в границы 1991 года, а Россия делает все в интересах людей.

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Спецоперация России на Украине закончится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Я уверен, что к 80-летию Победы мы завершим эту военную операцию полным разгромом и нашей общей победой», — рассказал политик в интервью «России 1». Зюганов добавил, что в бюджете России на 2025-2027 годы поставлены задачи, которые обеспечат РФ победу. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России, передает RT. Он подчеркнул, что Украина хочет вернуть в границы 1991 года, а Россия делает все в интересах людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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