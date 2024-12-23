Al Jazeera: жена Асада подала на развод и решила уехать из России

Арабские СМИ пишут о том, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, якобы пожала на развод. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Асма аль-Асад, жена [Башара Асада], подала на развод в надежде переехать жить в Лондон», — отмечают журналисты. Они, ссылаясь на другие источники, передают, что супруга Асада хочет вернуться в Великобританию, откуда она родом. Авторы также предполагают, что у Асмы аль-Асад не получится переехать в Британию из-за за персональных западных санкций против нее, а также Башара Асада.
Президент Сирии Башар Асада был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.