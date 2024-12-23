Al Jazeera: жена Асада подала на развод и решила уехать из России

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Супруга Башара Асада подала на развод, предполагают журналисты Al Jazeera
Супруга Башара Асада подала на развод, предполагают журналисты Al Jazeera Фото:

Арабские СМИ пишут о том, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, якобы пожала на развод. Об этом сообщает Al Jazeera. 

«Асма аль-Асад, жена [Башара Асада], подала на развод в надежде переехать жить в Лондон», — отмечают журналисты. Они, ссылаясь на другие источники, передают, что супруга Асада хочет вернуться в Великобританию, откуда она родом. Авторы также предполагают, что у Асмы аль-Асад не получится переехать в Британию из-за за персональных западных санкций против нее, а также Башара Асада.

Президент Сирии Башар Асада был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.

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Арабские СМИ пишут о том, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма аль-Асад, якобы пожала на развод. Об этом сообщает Al Jazeera.  «Асма аль-Асад, жена [Башара Асада], подала на развод в надежде переехать жить в Лондон», — отмечают журналисты. Они, ссылаясь на другие источники, передают, что супруга Асада хочет вернуться в Великобританию, откуда она родом. Авторы также предполагают, что у Асмы аль-Асад не получится переехать в Британию из-за за персональных западных санкций против нее, а также Башара Асада. Президент Сирии Башар Асада был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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