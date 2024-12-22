В аэропорту Сургута пьяный вахтовик рухнул на землю перед посадкой в самолет

Пьяный вахтовик упал на перроне в аэропорту Сургута (ХМАО), не дойдя до автобуса, который вез пассажиров к самолету. Полицейских вызвали бортпроводники. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно говорил. Сургутянин при посадке в автобус упал. Бортпроводники заметили, что он находится в состоянии опьянения и сразу вызвали полицию. <…> Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного», — следует из сообщения.
Сургутянин рассказал сотрудникам транспортной полиции, что возвращался домой в Махачкалу после вахты. Алкоголь выпил в аэропорту, а после отправился на посадку. На вахтовика составили административный протокол и выписали штраф.
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