22 декабря 2024
21 декабря 2024

В аэропорту Сургута пьяный вахтовик рухнул на землю перед посадкой в самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик возвращался домой в Махачкалу
Вахтовик возвращался домой в Махачкалу Фото:

Пьяный вахтовик упал на перроне в аэропорту Сургута (ХМАО), не дойдя до автобуса, который вез пассажиров к самолету. Полицейских вызвали бортпроводники. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно говорил. Сургутянин при посадке в автобус упал. Бортпроводники заметили, что он находится в состоянии опьянения и сразу вызвали полицию. <…> Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного», — следует из сообщения.

Сургутянин рассказал сотрудникам транспортной полиции, что возвращался домой в Махачкалу после вахты. Алкоголь выпил в аэропорту, а после отправился на посадку. На вахтовика составили административный протокол и выписали штраф.

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Пьяный вахтовик упал на перроне в аэропорту Сургута (ХМАО), не дойдя до автобуса, который вез пассажиров к самолету. Полицейских вызвали бортпроводники. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. «Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно говорил. Сургутянин при посадке в автобус упал. Бортпроводники заметили, что он находится в состоянии опьянения и сразу вызвали полицию. <…> Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного», — следует из сообщения. Сургутянин рассказал сотрудникам транспортной полиции, что возвращался домой в Махачкалу после вахты. Алкоголь выпил в аэропорту, а после отправился на посадку. На вахтовика составили административный протокол и выписали штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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