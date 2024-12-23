Путин изменит правила выдачи ипотеки в 2025 году

Президент Владимир Путин не допустит в 2025 году повторения ситуации, когда у банков заканчивался лимит на выдачу семейной ипотеки. На совещании по экономическим вопросам глава государства поручил донастроить льготные кредитные программы. Как объяснили эксперты URA.RU, власти меняют формат сотрудничества с банками, чтобы снизить первоначальный взнос по ипотеке и сохранить объемы ввода жилья.
«Сейчас правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан. Главным образом они предусматривают субсидирование процентных ставок. Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля — порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей. Из них более 10 трлн приходится на льготные ипотечные программы», — сказал Путин.
Президент отметил, что результат такой поддержки заметен: благодаря субсидированию ипотеки сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Путин призвал отслеживать эффективность поддержки кредитования в условиях сегодняшней ключевой ставки и сдерживания инфляции. Глава государства также поручил донастроить льготные кредитные программы.
Недоработки в выдаче льготной ипотеки вызвали у Путина возмущение 19 декабря на «Итогах года». Президент назвал безобразием ситуацию, когда у банков возникают лимиты для выдачи семейной ипотеки. Глава государства пообещал с этим разобраться.
Власти уже отрегулировали механизм выделения денег на льготную ипотеку, чтобы избежать подобных проблем в 2025 году, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Первое, в бюджете следующего года деньги для субсидирования процентной ставки просчитаны с запасом. Второе, деньги теперь не распределяются между банками в виде лимитов, они будут в общей базе государства и банки по мере выдачи ипотечных кредитов будут получать деньги из этой базы для субсидирования процентной ставки.
Третье, мы на 99% уверены, я думаю, правительство и ЦБ то же, что в 2025 году таких инфляционных скачков не будет и не надо будет срочно пересматривать бюджет. Под реалии следующего года по льготной ипотечной программе все донастроено», — отметил Аксаков.
История с появлением у банков лимитов для выдачи семейной ипотеки уйдет в прошлое в 2025 году, согласен ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Сколько у банка будет запросов на ипотеку, столько ему и дадут денег. Для людей это хорошо, потому что те банки, которые сейчас установили порог первоначального взноса от 30% до 50%, смогут это изменить. Будет проще воспользоваться программой», — считает собеседник URA.RU.
Президент также говорил о выдаче кредитов бизнесу, это касается многих застройщиков, добавил Ракута. Строительная отрасль испытывает трудности из-за ключевой ставки, поэтому глава государства уделяет внимание ее субсидированию, объяснил эксперт по недвижимости. Это нужно для сохранения объемов ввода жилья, ведь от строительства зависят многие другие отрасли, резюмировал ипотечный брокер.
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