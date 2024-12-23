Сдерживание инфляции и рост экономики: какие цели поставил Путин на 2025 год

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства обозначил ключевые направления для достижения сбалансированного роста экономики в 2025 году. Подробнее в материале URA.RU.
Будут ли изменения в льготных кредитных программах
Президент России отметил необходимость донастройки льготных программ кредитования, подчеркнув их важность для обеспечения технологического суверенитета и общего развития экономики. Путин отметил, что актуальный анализ распределения рисков между банками, заемщиками и бюджетом, а также мониторинг эффективности этих программ в условиях высокой ключевой ставки — среди основных задач, стоящих перед государственными органами.
Кроме того, важной задачей является информирование граждан и предпринимателей о действующих кредитных программах и их условиях. Это поможет избежать негативных последствий, связанных с исчерпанием финансовых лимитов программы. По словам президента, важно не только развивать эти инициативы, но и адаптировать их к изменяющимся экономическим условиям.
Политика в условиях сдерживания инфляции
В условиях необходимости сдерживания инфляции Путин подчеркивает, что бюджетная и кредитная политика должны идти в ногу с жесткими подходами на финансовом рынке. Он отметил значимость сбалансированного роста при низкой безработице и умеренной инфляции. Президент считает, что решения нужно принимать с учетом этого фактора, соединяя задачи в экономической сфере с выполнением национальных целей развития.
Достижения в строительстве жилья
Путин также обратил внимание на успешные результаты, достигнутые в строительстве жилья благодаря льготной ипотеке. Он отметил, что внедрение субсидирования ипотечных ставок позволило многим семьям улучшить условия жизни, что, в свою очередь, привело к рекордам в объеме жилищного строительства. Это свидетельствует о том, что льготные кредиты не только способствуют введению новых объектов, но и создают рабочие места, улучшая динамику экономики в целом.
Что делается для поддержки предпринимательства
Путин также акцентировал внимание на значении кредитования для реального сектора, включая промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. Льготное кредитование поддерживает как крупный, так и малый бизнес, позволяя развивать новые проекты и расширять производственные мощности.
Президент выразил уверенность, что «при поддержке „Фабрики проектного финансирования“ запущен ряд крупных проектов в химической промышленности, в горнодобыче и в сфере инфраструктуры». Это позволяет говорить о положительной динамике в вопросах инвестиций и создании рабочих мест.
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