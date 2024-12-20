Путин предложил тратить семейную ипотеку на вторичку

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что семейная ипотека будет распространяться на покупку вторички Фото:

Россиянам нужно тратить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья. Несправедливо, что она распространяется только на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья», — заявил Путин, отметив, что ипотеку следует тратить на покупку вторичного жилья. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».

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Россиянам нужно тратить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья. Несправедливо, что она распространяется только на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья», — заявил Путин, отметив, что ипотеку следует тратить на покупку вторичного жилья. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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