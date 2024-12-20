Путин предложил тратить семейную ипотеку на вторичку

20 декабря 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что семейная ипотека будет распространяться на покупку вторички Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам нужно тратить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья. Несправедливо, что она распространяется только на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья», — заявил Путин, отметив, что ипотеку следует тратить на покупку вторичного жилья. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам нужно тратить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья. Несправедливо, что она распространяется только на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья», — заявил Путин, отметив, что ипотеку следует тратить на покупку вторичного жилья. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».