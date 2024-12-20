Путин предложил тратить семейную ипотеку на вторичку

Россиянам нужно тратить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья. Несправедливо, что она распространяется только на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья», — заявил Путин, отметив, что ипотеку следует тратить на покупку вторичного жилья. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».
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