Стало известно о состоянии пострадавшего при поджоге Сбера в Перми

Пострадавший при поджоге Сбера в Перми попал в больницу в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Медбригада отработала на месте ЧП
Медбригада отработала на месте ЧП Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Пострадавший при поджоге отделения Сбера в Перми экстренно доставлен в медучреждение. По словам источника URA.RU, знакомого с деталями ЧП, его состояние оценивается как тяжелое.

«Пострадавший в тяжелом состоянии. На момент ЧП филиал банка был закрыт», — пояснил собеседник информационного агенства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Прикамья.

Пожар вспыхнул в отделении банка по улице Мира. У входа взорвался неустановленный предмет. Силовики уже задержали предполагаемого поджигателя. 

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Пострадавший при поджоге отделения Сбера в Перми экстренно доставлен в медучреждение. По словам источника URA.RU, знакомого с деталями ЧП, его состояние оценивается как тяжелое. «Пострадавший в тяжелом состоянии. На момент ЧП филиал банка был закрыт», — пояснил собеседник информационного агенства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Прикамья. Пожар вспыхнул в отделении банка по улице Мира. У входа взорвался неустановленный предмет. Силовики уже задержали предполагаемого поджигателя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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