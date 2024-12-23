Стало известно о состоянии пострадавшего при поджоге Сбера в Перми

Медбригада отработала на месте ЧП
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
Пострадавший при поджоге отделения Сбера в Перми экстренно доставлен в медучреждение. По словам источника URA.RU, знакомого с деталями ЧП, его состояние оценивается как тяжелое.
«Пострадавший в тяжелом состоянии. На момент ЧП филиал банка был закрыт», — пояснил собеседник информационного агенства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Прикамья.
Пожар вспыхнул в отделении банка по улице Мира. У входа взорвался неустановленный предмет. Силовики уже задержали предполагаемого поджигателя.
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