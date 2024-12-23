В полиции прокомментировали поджог банка в Перми

По словам полиции, загорелся банкомат
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
В Перми на улице Мира неизвестный устроил пожар в отделении Сбера. Загорелся банкомат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«23 декабря около 20:20 в полицию поступило сообщение о возгорании банкомата, расположенном в Индустриальном районе Перми. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан гражданин, возможно, причастный к данному происшествию», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее URА.RU очевидцы прислали фото и видео с пожара в банке.
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