В полиции прокомментировали поджог банка в Перми

Поджигателя банка в Перми задержали
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам полиции, загорелся банкомат
По словам полиции, загорелся банкомат Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

В Перми на улице Мира неизвестный устроил пожар в отделении Сбера. Загорелся банкомат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«23 декабря около 20:20 в полицию поступило сообщение о возгорании банкомата, расположенном в Индустриальном районе Перми. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан гражданин, возможно, причастный к данному происшествию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее URА.RU очевидцы прислали фото и видео с пожара в банке.

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В Перми на улице Мира неизвестный устроил пожар в отделении Сбера. Загорелся банкомат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «23 декабря около 20:20 в полицию поступило сообщение о возгорании банкомата, расположенном в Индустриальном районе Перми. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан гражданин, возможно, причастный к данному происшествию», — сказано в сообщении. Уточняется, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ранее URА.RU очевидцы прислали фото и видео с пожара в банке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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