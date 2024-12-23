«Будем нюхать вонь»: жители Анапы задыхаются от запаха мазута

Мазут распространился на 800 квадратных километров Черного моря
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Анапы недовольны круглогодичной вонью в городе, сначала это была свалка, а теперь мазут
Жители Анапы недовольны круглогодичной вонью в городе, сначала это была свалка, а теперь мазут Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Жители Анапы выразили недовольство тем, что из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды вследствие крушения двух танкеров в Черном море, им придется дышать мазутом. Разлив нефтепродуктов в Черном море уже охватил территорию примерно в 800 квадратных километров. В соцсетях россияне отмечают, что в городе-курорте и без того невыносимо дышать из-за наличия незаконной свалки. 

«Все лето задыхались от вони со свалки!!! Теперь мазут!» — отмечает пользовательница с ником «Риш». По ее словам, летом в хуторе Воскресенском было невозможно дышать, из-за вони, которая шла со свалки, когда ее жгли. С ней в этом плане солидарно еще несколько местных жителей. 

15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров, в результате чего нефтепродукты затопили десятки километров побережья от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе. Загрязненная нефтепродуктами территория простирается на 35 километров вдоль береговой линии. На данный момент сотрудники МЧС продолжают работы по очистке побережья и оказывают помощь пострадавшей фауне. Подробности о ситуации в зоне разлива нефти представлены в фоторепортаже URA.RU.

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Жители Анапы выразили недовольство тем, что из-за разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды вследствие крушения двух танкеров в Черном море, им придется дышать мазутом. Разлив нефтепродуктов в Черном море уже охватил территорию примерно в 800 квадратных километров. В соцсетях россияне отмечают, что в городе-курорте и без того невыносимо дышать из-за наличия незаконной свалки.  «Все лето задыхались от вони со свалки!!! Теперь мазут!» — отмечает пользовательница с ником «Риш». По ее словам, летом в хуторе Воскресенском было невозможно дышать, из-за вони, которая шла со свалки, когда ее жгли. С ней в этом плане солидарно еще несколько местных жителей.  15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров, в результате чего нефтепродукты затопили десятки километров побережья от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе. Загрязненная нефтепродуктами территория простирается на 35 километров вдоль береговой линии. На данный момент сотрудники МЧС продолжают работы по очистке побережья и оказывают помощь пострадавшей фауне. Подробности о ситуации в зоне разлива нефти представлены в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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