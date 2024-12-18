Что происходит в Краснодарском крае, где побережье залило нефтеппродуктами. Фоторепортаж

В Темрюкском районе и Анапе очищают от нефтепродуктов 49 км береговой линии
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Протяженность загрязненной береговой линии составляет 35 километров
Протяженность загрязненной береговой линии составляет 35 километров Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря десятки километров берега от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе залило нефтепродуктами. Протяженность береговой линии, загрязненной нефтепродуктами, составляет 35 километров. На текущий момент сотрудникии МЧС расчищают берег и оказывают помощь пострадавшим животным. Что сейчас происходит на местах разлива нефти — в фоторепортаже URA.RU. 

В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На судах находились мазут и другие нефтепродукты, которые были выброшены на берег. В связи с происшествием в Анапе объявлен режим ЧС, сообщили в мэрии Анапы. Общая длина загрязненного участка побережья достигла 35 километров. За 17 декабря работники МЧС России и волонтеры очистили 4,2 километра берега в Анапе и Темрюкском районе, удалив при этом 12,6 тонны нефтепродуктов. Пострадавшим птицам также оказывается необходимая помощь. 

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В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря десятки километров берега от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе залило нефтепродуктами. Протяженность береговой линии, загрязненной нефтепродуктами, составляет 35 километров. На текущий момент сотрудникии МЧС расчищают берег и оказывают помощь пострадавшим животным. Что сейчас происходит на местах разлива нефти — в фоторепортаже URA.RU.  В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На судах находились мазут и другие нефтепродукты, которые были выброшены на берег. В связи с происшествием в Анапе объявлен режим ЧС, сообщили в мэрии Анапы. Общая длина загрязненного участка побережья достигла 35 километров. За 17 декабря работники МЧС России и волонтеры очистили 4,2 километра берега в Анапе и Темрюкском районе, удалив при этом 12,6 тонны нефтепродуктов. Пострадавшим птицам также оказывается необходимая помощь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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