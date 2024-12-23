Повторные выбросы мазута и гигантские объемы загрязненного грунта: седьмой день режима ЧС на Кубани

C введения режима ЧС на Кубани, после крушения нескольких танкеров и выбросов в воды Черного моря огромного количества мазута, прошло семь дней. В Анапу прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU.
Министр природных ресурсов и экологии РФ прибыл в Анапу
В Анапу прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он провел заседание оперштаба по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.
В работе штаба приняли участие ведущие чиновники и руководители соответствующих служб. На совещании присутствовали: замруководителя секретариата вице-премьера Правительства РФ Джамбулат Хатуов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Александр Нестеренко, а так же мэр Анапы Василий Швец.
Козлов отметил масштабы и организацию очистных работ. «Для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек. Работает 366 единиц техники, в том числе 270 — спецтехники <...> Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх», — передает слова министра пресс-служба городской мэрии. Козлов уточнил, что на данный момент основное внимание направлено на участки от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.
Планы по уборке мазута
Мазут, выброшенный на побережье Кубани, планируют убрать до 1 февраля. Крайний срок завершения всех работ — начало марта. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум до первого марта, чтобы убрать [мазут]», — заявил глава региона.
Он уточнил, что такие сроки неслучайны. В случае повышения температуры воздуха, нефтепродукты могут просочиться вниз. В таком случае работы будет в три раза больше, рассказал Кондратьев.
Новые выбросы мазута
Практически на всех участках побережья Краснодарского края, где велась активная уборка после крушения двух танкеров, были зафиксированы новые очаги выбросов мазута — от мелких вкраплений до пятен и луж 3-50 квадратных метров. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе Благовещенской, на пляже Джемете, сообщили в официальном telegram-канале городской мэрии.
Результаты уборки на седьмой день
За семь дней удалось убрать более 17 тысяч тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Также очищено около 39 километров береговой территории, сообщили в оперштабе региона. Спасатели и волонтеры помогали сотрудникам МЧС с помощью инвентаря и тяжелой техники очищать загрязненные пляжи.
Также продолжается вывоз собранных мешков с загрязненным грунтом с пляжных территорий. Чтобы утилизировать мазут на специализированных предприятиях, было отгружено 14,5 тысячи тонн грунта.
Работы сейчас ведутся в Темрюкском районе в береговом секторе от озера Соленое до Бугазской косы. А также в Анапе по трем направлениям: от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенской; от центрального пляжа станицы Благовещенской — до центрального пляжа поселка Витязево и оттуда — до центрального пляжа Анапы.
Также была оказана необходимая помощь 984 птицам, из которых 890 были отправлены на последующую реабилитацию. Центр «Пеликан» в Ставропольском крае принял более 600 птиц, «Сафари Парк» в Краснодаре — 241, а темрюкский зоопарк «Лукоморье» — 32.
В работе с пернатыми задействованы почти 100 человек, 26 из них очищают птицам перья, дают необходимые препараты, кормят и обогревают. В то время как остальные заняты поиском и доставкой животных.
Чем угрожает загрязнение мазутом
Согласно прогнозам экспертов, количество загрязненного песка может достигнуть 200 тысяч тонн. Специалисты изучают эту проблему, они должны предоставить рекомендации относительно методов и реагентов для работы в море.
Глава региона Кондратьев заявил о необходимости как можно быстрее провести работы в море, где находится источник загрязнения. Он назвал это ключевой задачей, уточнив, что это стоит сделать для предотвращения повторных выбросов и обесценивания уже проделанной работы.
Обращение волонтеров к президенту
Волонтеры и жители Краснодарского края обратились к российскому президенту Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Они попросили мобилизовать отряды профессиональных спасателей со всей страны, полностью их снарядить необходимой техникой и доставить в зону экологического бедствия.
Волонтеры также просят привлечь к устранению последствий загрязнения вод и грунта ученых и попросить помощи у лидеров других стран. Там также сообщили, что волонтерам не хватает защитных средств и техники для уборки пляжей, что сказывается на здоровье граждан и скорости проведения работ.
Как ситуация повлияла на туристов
Туристы продолжают планировать новогодний отдых на курортах Черноморского побережья от Сочи до Анапы, несмотря на разлив нефтепродуктов после крушения танкеров. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) не было отказов ни от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов, ни от летних туров. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, инфраструктура курортов не пострадала.
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