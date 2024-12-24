Челябинские врачи помогли ребенку из ДНР с аномальным развитием кисти. Фото

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Врачи провели операцию ребенку из Ясиноватой (архивное фото) Фото:

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) помогли разделить аномально сросшуюся кисть ребенку из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«11-летний Кирилл Сидаш из города-побратима Ясиноватая в августе впервые приехал в Челябинск на молодежный форум вместе со своей бабушкой. Хирурги —травматологи оперативно устранили амниотическую перетяжку пальцев, провели кожную пластику и буквально „разделили пальцы“», — уточнили в пресс-службе ведомстве.

Аномальное развитие кисти у мальчика с рождения, у него отсутствуют фаланги пальцев. Во время фестиваля семья познакомилась с фондом «Родная», которые помогли исполнить мечту ребенка. В том числе с пациентом работали и психологи. Врачи отмечают, что такая поддержка критически важна.

«История Кирилла — это яркий пример того, как комплексный подход к лечению детей, пострадавших от последствий боевых действий, может принести реальные положительные изменения. Как психолог с многократным опытом работы с детьми из подобных ситуаций, я особенно рада, что в данном случае упор сделан не только на физическом восстановлении, но и на психологической поддержке», — отметила медицинский психолог отделения реабилитации ЧОДКБ Елена Ковтунова.

После операции мальчик впервые пошел в школу. Ему предстоит еще одна реконструкция кисти и косметическое протезирование.

У мальчика аномально развита кисть с рождения
У мальчика аномально развита кисть с рождения
Пациенту разделили сросшуюся кисть
Пациенту разделили сросшуюся кисть

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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) помогли разделить аномально сросшуюся кисть ребенку из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «11-летний Кирилл Сидаш из города-побратима Ясиноватая в августе впервые приехал в Челябинск на молодежный форум вместе со своей бабушкой. Хирурги —травматологи оперативно устранили амниотическую перетяжку пальцев, провели кожную пластику и буквально „разделили пальцы“», — уточнили в пресс-службе ведомстве. Аномальное развитие кисти у мальчика с рождения, у него отсутствуют фаланги пальцев. Во время фестиваля семья познакомилась с фондом «Родная», которые помогли исполнить мечту ребенка. В том числе с пациентом работали и психологи. Врачи отмечают, что такая поддержка критически важна. «История Кирилла — это яркий пример того, как комплексный подход к лечению детей, пострадавших от последствий боевых действий, может принести реальные положительные изменения. Как психолог с многократным опытом работы с детьми из подобных ситуаций, я особенно рада, что в данном случае упор сделан не только на физическом восстановлении, но и на психологической поддержке», — отметила медицинский психолог отделения реабилитации ЧОДКБ Елена Ковтунова. После операции мальчик впервые пошел в школу. Ему предстоит еще одна реконструкция кисти и косметическое протезирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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