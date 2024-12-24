Челябинские врачи помогли ребенку из ДНР с аномальным развитием кисти. Фото

24 декабря 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Врачи провели операцию ребенку из Ясиноватой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) помогли разделить аномально сросшуюся кисть ребенку из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «11-летний Кирилл Сидаш из города-побратима Ясиноватая в августе впервые приехал в Челябинск на молодежный форум вместе со своей бабушкой. Хирурги —травматологи оперативно устранили амниотическую перетяжку пальцев, провели кожную пластику и буквально „разделили пальцы“», — уточнили в пресс-службе ведомстве. Аномальное развитие кисти у мальчика с рождения, у него отсутствуют фаланги пальцев. Во время фестиваля семья познакомилась с фондом «Родная», которые помогли исполнить мечту ребенка. В том числе с пациентом работали и психологи. Врачи отмечают, что такая поддержка критически важна. «История Кирилла — это яркий пример того, как комплексный подход к лечению детей, пострадавших от последствий боевых действий, может принести реальные положительные изменения. Как психолог с многократным опытом работы с детьми из подобных ситуаций, я особенно рада, что в данном случае упор сделан не только на физическом восстановлении, но и на психологической поддержке», — отметила медицинский психолог отделения реабилитации ЧОДКБ Елена Ковтунова. После операции мальчик впервые пошел в школу. Ему предстоит еще одна реконструкция кисти и косметическое протезирование. У мальчика аномально развита кисть с рождения Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области Пациенту разделили сросшуюся кисть Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) помогли разделить аномально сросшуюся кисть ребенку из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «11-летний Кирилл Сидаш из города-побратима Ясиноватая в августе впервые приехал в Челябинск на молодежный форум вместе со своей бабушкой. Хирурги —травматологи оперативно устранили амниотическую перетяжку пальцев, провели кожную пластику и буквально „разделили пальцы“», — уточнили в пресс-службе ведомстве. Аномальное развитие кисти у мальчика с рождения, у него отсутствуют фаланги пальцев. Во время фестиваля семья познакомилась с фондом «Родная», которые помогли исполнить мечту ребенка. В том числе с пациентом работали и психологи. Врачи отмечают, что такая поддержка критически важна. «История Кирилла — это яркий пример того, как комплексный подход к лечению детей, пострадавших от последствий боевых действий, может принести реальные положительные изменения. Как психолог с многократным опытом работы с детьми из подобных ситуаций, я особенно рада, что в данном случае упор сделан не только на физическом восстановлении, но и на психологической поддержке», — отметила медицинский психолог отделения реабилитации ЧОДКБ Елена Ковтунова. После операции мальчик впервые пошел в школу. Ему предстоит еще одна реконструкция кисти и косметическое протезирование.