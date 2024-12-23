Где в Тюмени проходят бесплатные новогодние праздники для детей

В Тюмени проведут больше десятка бесплатных новогодних праздников для детей

24 декабря 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Праздник проходят как на улице, так и в помещении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В канун новогодних праздников в Тюмени проводится около сотни детских праздников. На часть из них можно попасть бесплатно. Агентство URA.RU сделало подборку мест, куда в городе сводить ребенка и не потратить на это ни копейки. Бесплатные новогодние утренники проходят в развлекательном комплексе «Кукуруза». В каждой программе — часовые активные игры со сказочными героями, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, развлекательное шоу, подарок ребенку. Новогодние аниматоры будут ждать гостей с 23 по 30 декабря в ТРЦ «Гудвин». Для детей там устроят игры, ярмарку и фотосессию со сказочными персонажами. Резиденция Деда Мороза начала свою работу в ТРЦ «Сити молл» 21 декабря и продлится до 28 декабря. Дети смогут рассказать стишок главному волшебнику, принять участие в мастер-классах и сделать фото со сказочными персонажами. В ДК «Поиск» 29 декабря состоится открытие новогодней елки. На уличной площадке пройдет интерактивное представление, в котором примут участие сказочные герои. А в финале новогоднего действа Дед Мороз послушает стихотворения и вручит за них сладкий приз. Детская новогодняя программа состоится в ДК «Орфей». В праздничной постановке символы прошлого года — Дракон и будущего — Змея объединятся, чтобы запустить праздничный салют. У всех детей будет возможность рассказать стишок и получить сладкий подарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В канун новогодних праздников в Тюмени проводится около сотни детских праздников. На часть из них можно попасть бесплатно. Агентство URA.RU сделало подборку мест, куда в городе сводить ребенка и не потратить на это ни копейки. Бесплатные новогодние утренники проходят в развлекательном комплексе «Кукуруза». В каждой программе — часовые активные игры со сказочными героями, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, развлекательное шоу, подарок ребенку. Новогодние аниматоры будут ждать гостей с 23 по 30 декабря в ТРЦ «Гудвин». Для детей там устроят игры, ярмарку и фотосессию со сказочными персонажами. Резиденция Деда Мороза начала свою работу в ТРЦ «Сити молл» 21 декабря и продлится до 28 декабря. Дети смогут рассказать стишок главному волшебнику, принять участие в мастер-классах и сделать фото со сказочными персонажами. В ДК «Поиск» 29 декабря состоится открытие новогодней елки. На уличной площадке пройдет интерактивное представление, в котором примут участие сказочные герои. А в финале новогоднего действа Дед Мороз послушает стихотворения и вручит за них сладкий приз. Детская новогодняя программа состоится в ДК «Орфей». В праздничной постановке символы прошлого года — Дракон и будущего — Змея объединятся, чтобы запустить праздничный салют. У всех детей будет возможность рассказать стишок и получить сладкий подарок.