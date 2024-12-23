В Курганской области появился новый семейный праздник

Депутаты курганской областной думы приняли законопроект об учреждении нового праздничного дня — Дня многодетной семьи. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы.
«Праздник направлен на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей и поддержку многодетных семей», — отметила депутат Елена Воронович на заседании. В думе единогласно поддержали введение законопроекта о Дне многодетной семьи
Отмечается, что идея учреждения нового праздника принадлежит депутатам от ЛДПР Юрию Ярушину и Ольге Дружининой. По словам парламентариев, этот праздник должен стать символом поддержки и пропаганды идеи многодетности в регионе, ориентируясь на семьи, воспитывающие троих и более детей.
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Депутаты курганской областной думы приняли законопроект об учреждении нового праздничного дня — Дня многодетной семьи. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы. «Праздник направлен на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей и поддержку многодетных семей», — отметила депутат Елена Воронович на заседании. В думе единогласно поддержали введение законопроекта о Дне многодетной семьи Отмечается, что идея учреждения нового праздника принадлежит депутатам от ЛДПР Юрию Ярушину и Ольге Дружининой. По словам парламентариев, этот праздник должен стать символом поддержки и пропаганды идеи многодетности в регионе, ориентируясь на семьи, воспитывающие троих и более детей.