23 декабря 2024

В Курганской области появился новый семейный праздник

В курганской думе утвердили новый праздник для многодетных семей
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Екатеринбург, день защиты детей
Курганские депутаты утвердили в регионе День многодетной семьи Фото:

Депутаты курганской областной думы приняли законопроект об учреждении нового праздничного дня — Дня многодетной семьи. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы.

«Праздник направлен на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей и поддержку многодетных семей», — отметила депутат Елена Воронович на заседании. В думе единогласно поддержали введение законопроекта о Дне многодетной семьи

Отмечается, что идея учреждения нового праздника принадлежит депутатам от ЛДПР Юрию Ярушину и Ольге Дружининой. По словам парламентариев, этот праздник должен стать символом поддержки и пропаганды идеи многодетности в регионе, ориентируясь на семьи, воспитывающие троих и более детей.

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Депутаты курганской областной думы приняли законопроект об учреждении нового праздничного дня — Дня многодетной семьи. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании облдумы. «Праздник направлен на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей и поддержку многодетных семей», — отметила депутат Елена Воронович на заседании. В думе единогласно поддержали введение законопроекта о Дне многодетной семьи Отмечается, что идея учреждения нового праздника принадлежит депутатам от ЛДПР Юрию Ярушину и Ольге Дружининой. По словам парламентариев, этот праздник должен стать символом поддержки и пропаганды идеи многодетности в регионе, ориентируясь на семьи, воспитывающие троих и более детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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