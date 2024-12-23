Силовики начали отлавливать нетрезвых тюменцев возле баров и ресторанов

В Тюмени сотрудники ГАИ начали дежурить возле баров и ресторанов

24 декабря 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС отлавливают нетрезвых водителей возле тюменских заведений общепита Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени перед Новым годом сотрудники ДПС начали дежурить возле заведений общепита, отлавливая нетрезвых водителей. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер. Он уточнил, что с начала года в Тюменской области за управление транспортом в нетрезвом состоянии были наказаны более 5 000 водителей. «Мы уже активно и в предыдущие выходные поработали, и в преддверии затяжной недели выходных начали мероприятия, направленные на отработку водителей. Это работа и у питейных заведений, это и сплошные наши проверки: они будут продолжены. Я сегодня утвердил уже план соответствующих мероприятий на январские праздники для того, чтобы коллеги на местах, сотрудники ГАИ, организовали у себя эту работу», — отметил Миллер во время своего выступления. Он добавил, что начиная с 1 января 2025 года Госавтоинспекция проведет на дорогах региона серию рейдов по выявлению пьяных водителей. В том числе, массовые проверки на трезвость и точечные выезды нарядов ГАИ в наиболее проблемные районы Тюменской области. «С начала года в Тюменской области выявлено более 5 000 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Около 500 из них — повторно», — добавил начальник тюменской ГАИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени перед Новым годом сотрудники ДПС начали дежурить возле заведений общепита, отлавливая нетрезвых водителей. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник регионального управления ГАИ Андрей Миллер. Он уточнил, что с начала года в Тюменской области за управление транспортом в нетрезвом состоянии были наказаны более 5 000 водителей. «Мы уже активно и в предыдущие выходные поработали, и в преддверии затяжной недели выходных начали мероприятия, направленные на отработку водителей. Это работа и у питейных заведений, это и сплошные наши проверки: они будут продолжены. Я сегодня утвердил уже план соответствующих мероприятий на январские праздники для того, чтобы коллеги на местах, сотрудники ГАИ, организовали у себя эту работу», — отметил Миллер во время своего выступления. Он добавил, что начиная с 1 января 2025 года Госавтоинспекция проведет на дорогах региона серию рейдов по выявлению пьяных водителей. В том числе, массовые проверки на трезвость и точечные выезды нарядов ГАИ в наиболее проблемные районы Тюменской области. «С начала года в Тюменской области выявлено более 5 000 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Около 500 из них — повторно», — добавил начальник тюменской ГАИ.