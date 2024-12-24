Пассажирам трамваев раздают новогодние открытки
Пассажиров трамваев в Перми креативно поздравляют с Новым годом. Им дарят открытки с изображением львенка, украшенного гирляндами.
«В преддверии Нового года пассажиров пермских трамваев поздравляют водитель трамвая Юрий Губин и фотограф Анна Агафонцева. Улыбки, подарки и пожелания… А что еще нужно на последней неделе декабря?» — говорится в telegram-канале городского дептранса.
Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. Новогодние вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января.
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