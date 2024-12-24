Пермяков поздравляют с Новым годом в трамваях. Видео

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Транспорт. Пермь, зима, общественный транспорт, трамвай
Пассажирам трамваев раздают новогодние открытки Фото:

Пассажиров трамваев в Перми креативно поздравляют с Новым годом. Им дарят открытки с изображением львенка, украшенного гирляндами.

«В преддверии Нового года пассажиров пермских трамваев поздравляют водитель трамвая Юрий Губин и фотограф Анна Агафонцева. Улыбки, подарки и пожелания… А что еще нужно на последней неделе декабря?» — говорится в telegram-канале городского дептранса.

Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. Новогодние вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января.

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Пассажиров трамваев в Перми креативно поздравляют с Новым годом. Им дарят открытки с изображением львенка, украшенного гирляндами. «В преддверии Нового года пассажиров пермских трамваев поздравляют водитель трамвая Юрий Губин и фотограф Анна Агафонцева. Улыбки, подарки и пожелания… А что еще нужно на последней неделе декабря?» — говорится в telegram-канале городского дептранса. Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. Новогодние вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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