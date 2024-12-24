Пермяков поздравляют с Новым годом в трамваях. Видео

24 декабря 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Пассажирам трамваев раздают новогодние открытки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пассажиров трамваев в Перми креативно поздравляют с Новым годом. Им дарят открытки с изображением львенка, украшенного гирляндами. «В преддверии Нового года пассажиров пермских трамваев поздравляют водитель трамвая Юрий Губин и фотограф Анна Агафонцева. Улыбки, подарки и пожелания… А что еще нужно на последней неделе декабря?» — говорится в telegram-канале городского дептранса. Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. Новогодние вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиров трамваев в Перми креативно поздравляют с Новым годом. Им дарят открытки с изображением львенка, украшенного гирляндами. «В преддверии Нового года пассажиров пермских трамваев поздравляют водитель трамвая Юрий Губин и фотограф Анна Агафонцева. Улыбки, подарки и пожелания… А что еще нужно на последней неделе декабря?» — говорится в telegram-канале городского дептранса. Ранее URA.RU рассказывало, что трамваи в Перми украсили праздничными гирляндами. Новогодние вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января.