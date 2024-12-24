МИД назвал причину затопления российского судна в Средиземном море

МИД РФ: сухогруз Ursa Major затонул после взрыва в машинном отделении

24 декабря 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море 24 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Средиземном море сухогруз Ursa Major затонул 24 декабря из-за взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое пропали без вести. Об этом сообщили в Департаменте ситуационно-кризисный центра (ДСКЦ) МИД России. «В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО „СК-ЮГ“) после взрыва в машинном отделении», — заявили в МИД РФ . Отмечается, что из 16 членов экипажа были спасены 14 человек, на данный момент их доставили в порт Картахена. Также еще двое человек пропали без вести, передает 360.ru. Судно принадлежало компании «СК-ЮГ», она является дочерней структурой компании-перевозчика «Оборонлогистика», базирующейся в Новороссийске. Ursa Major — это универсальный сухогруз и крупнейшее судно «Оборонлогистики». Его грузоподъемность составляет до 1200 тонн, длина — 142 метра, а ширина — 23 метра. Отмечается, что судно отправилось из Санкт-Петербурга во Владивосток 11 декабря. В место назначения оно должно было прибыть 22 января. По сведениям изданий Maritime Exeсutive, El Espanol и La Verdad, 24 декабря, когда в машинном отделении произошел взрыв, Ursa Major находился к востоку от Гибралтарского пролива, между Испанией и Алжиром. В результате судно отклонилось от курса, начало крениться и затонуло. За четыре дня до инцидента, 20 декабря, пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила об отправке Ursa Major на Дальний Восток с крупными грузами для реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути. На борту находились портовые краны весом 380 тонн каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Средиземном море сухогруз Ursa Major затонул 24 декабря из-за взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое пропали без вести. Об этом сообщили в Департаменте ситуационно-кризисный центра (ДСКЦ) МИД России. «В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО „СК-ЮГ“) после взрыва в машинном отделении», — заявили в МИД РФ. Отмечается, что из 16 членов экипажа были спасены 14 человек, на данный момент их доставили в порт Картахена. Также еще двое человек пропали без вести, передает 360.ru. Судно принадлежало компании «СК-ЮГ», она является дочерней структурой компании-перевозчика «Оборонлогистика», базирующейся в Новороссийске. Ursa Major — это универсальный сухогруз и крупнейшее судно «Оборонлогистики». Его грузоподъемность составляет до 1200 тонн, длина — 142 метра, а ширина — 23 метра. Отмечается, что судно отправилось из Санкт-Петербурга во Владивосток 11 декабря. В место назначения оно должно было прибыть 22 января. По сведениям изданий Maritime Exeсutive, El Espanol и La Verdad, 24 декабря, когда в машинном отделении произошел взрыв, Ursa Major находился к востоку от Гибралтарского пролива, между Испанией и Алжиром. В результате судно отклонилось от курса, начало крениться и затонуло. За четыре дня до инцидента, 20 декабря, пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила об отправке Ursa Major на Дальний Восток с крупными грузами для реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути. На борту находились портовые краны весом 380 тонн каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.