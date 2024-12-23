В Нижневартовске (ХМАО) водители и кондукторы автобусов к Новому году переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».
«В канун Нового года водители городских автобусов сменят форменную одежду на костюмы Дед Морозов. Контролеры облачатся в костюмы новогодних сказочных персонажей. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадуют пассажиров памятными сувенирами и подарками», — сообщили агентству в пресс-службе «Домтрансавто».
Сотрудники в праздничных костюмах будут работать с 26 декабря по 1 января в десяти автобусах, украшенных к Новому году. «Домтрансавто» подготовил для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.
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