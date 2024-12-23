23 декабря 2024

В Нижневартовске за руль автобусов сядут Деды Морозы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители и кондукторы будут работать на маршрутах в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек
Водители и кондукторы будут работать на маршрутах в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водители и кондукторы автобусов к Новому году переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».

«В канун Нового года водители городских автобусов сменят форменную одежду на костюмы Дед Морозов. Контролеры облачатся в костюмы новогодних сказочных персонажей. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадуют пассажиров памятными сувенирами и подарками», — сообщили агентству в пресс-службе «Домтрансавто».

Сотрудники в праздничных костюмах будут работать с 26 декабря по 1 января в десяти автобусах, украшенных к Новому году. «Домтрансавто» подготовил для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.

Водители перевозчика «Домтрансавто» переоденутся в костюмы Дедов Морозов
Водители перевозчика «Домтрансавто» переоденутся в костюмы Дедов Морозов
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) водители и кондукторы автобусов к Новому году переоденутся в Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «В канун Нового года водители городских автобусов сменят форменную одежду на костюмы Дед Морозов. Контролеры облачатся в костюмы новогодних сказочных персонажей. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадуют пассажиров памятными сувенирами и подарками», — сообщили агентству в пресс-службе «Домтрансавто». Сотрудники в праздничных костюмах будут работать с 26 декабря по 1 января в десяти автобусах, украшенных к Новому году. «Домтрансавто» подготовил для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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