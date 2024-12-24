Какие фильмы смотрят курганские политики, когда им становится грустно

Курганские политики поделились списком фильмов, которые они смотрят при первых признаках подступающей депрессии. Среди фаворитов — советские киноленты и относительно свежие боевики. Рассказываем, что курганские политики советуют смотреть читателям URA.RU, когда становится грустно.
«Для нас это целый ритуал. Обычно мы выбираем семейные фильмы и смотрим все вместе. За долгое время, мы успели собрать список. В основном — это советские фильмы», — делится с URA.RU депутат городской думы Анастасия Денисенко.
Политик посоветовала посмотреть «Гостью из будущего», «Сказка о потерянном времени» и «Королевство кривых зеркал». В этом киноувлечении ее также поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. Он отмечает, что, несмотря на грусть в старых отечественных картинах, фильмы все равно воодушевляют. «После них ты начинаешь понимать, что все в твоих руках», — уточнил Лисовский.
Любители нестареющей классики нашлись и среди мэров. Глава Шадринска Антон Мокан назвал одним из своих любимых фильмов «Любовь и голуби». Он отметил, что часто пересматривает эту картину вместе с семьей. Среди советских фаворитов у мэра «Белые росы» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Среди политиков есть и ценители боевиков. Например, одним из последних фильмов, который впечатлил председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова, стал «Министерство неджентльменских дел». Политик отметил, что фильмы смотрит не так часто. Также Фролов посоветовал читателям URA.RU посмотреть киноленту «Джентльмены».
Ранее URA.RU писало, что на пороге 2025 года, когда мировому кинематографу исполнится 130 лет, курганский киновед Валерий Алексеев составил для зауральцев топ-10 фильмов мирового и отечественного кино, которые обязательно нужно посмотреть. Среди фильмов легендарные картины XX века.
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