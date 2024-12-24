VR-очки и яндекс станция: омбудсмен ЯНАО исполнил желания детей Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук принял участие в традиционной новогодней акции «Елка желаний». Он и его команда подготовили высокотехнологичные подарки для детей Волновахи, сообщил омбудсмен.
«Мне выпала возможность исполнить желания детей из многодетной семьи из Волновахи, подшефного Ямалу города в Донецкой Народной Республике. Десятилетний Эмир получил очки виртуальной реальности, пятилетняя Арина получила Яндекс-станцию», — сообщил Андрей Нестерук в telegram-канале. Будет исполнено и желание двухлетней Алисы, которая хотела детский велосипед.
Ямал оказывает значительную поддержку Волновахе, в городе реализованы проекты по строительству социально значимых объектов, включая стадионы, игровые площадки и центры досуга для детей и подростков. Эти инициативы играют важную роль в развитии будущего сообщества Волновахи.
«В преддверии Нового года хочу выразить искренние поздравления всем! Желаю, чтобы в ваших домах царят радость и мир, а в сердцах детей — светлые мечты и надежды на будущее. Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить детям Ямала и Волновахи счастливое детство и радость жизни, несмотря на все испытания», — поздравил омбудсмен жителей Донбасса и ямальцев.
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