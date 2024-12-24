Курганцы опасаются за свою жизнь из-за проблем с электричеством в доме. Видео

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Курганцы страдают из-за проводки в многоквартирнике
Курганцы страдают из-за проводки в многоквартирнике Фото:

Жители дома по улице Половинской в Кургане уже длительное время страдают от плохого состояния своего жилья. Проблемы с домом обострились после пожара, который произошел в прошлом году. Об этом сообщается официальной группе регионального отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

«Сколько живем, столько проблемы», — жалуются местные жители. Они выражают серьезные опасения по поводу повторения возгорания из-за неисправной и незаизолированной проводки, а также из-за свободного доступа в щитовую.

Согласно словам жителей дома, в доме ощутимые проблемы с электропроводкой, что угрожает безопасности. После инцидента с обрывом проводов и полной потерей электроснабжения жители ожидали начала капитального ремонта в 2022 году, однако подрядчик так и не был найден.

В комментариях появился ответ от департамента строительства. «Мы направили запрос в Фонд капитального ремонта, так как в их компетенции вопрос организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Нам необходимо время, чтобы уточнить информацию, мы обязательно свяжемся с вами, как только ответ будет готов», — сообщают представители госструктуры.

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Жители дома по улице Половинской в Кургане уже длительное время страдают от плохого состояния своего жилья. Проблемы с домом обострились после пожара, который произошел в прошлом году. Об этом сообщается официальной группе регионального отделения Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». «Сколько живем, столько проблемы», — жалуются местные жители. Они выражают серьезные опасения по поводу повторения возгорания из-за неисправной и незаизолированной проводки, а также из-за свободного доступа в щитовую. Согласно словам жителей дома, в доме ощутимые проблемы с электропроводкой, что угрожает безопасности. После инцидента с обрывом проводов и полной потерей электроснабжения жители ожидали начала капитального ремонта в 2022 году, однако подрядчик так и не был найден. В комментариях появился ответ от департамента строительства. «Мы направили запрос в Фонд капитального ремонта, так как в их компетенции вопрос организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Нам необходимо время, чтобы уточнить информацию, мы обязательно свяжемся с вами, как только ответ будет готов», — сообщают представители госструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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