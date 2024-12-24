Стрелков-Гиркин попросил выпустить его из тюрьмы

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) подал ходатайство в Кирово-Чепецкий суд. Он просит заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы вместо лишения свободы.
«Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Стрелков через адвоката Александра Молохова обратился в Кирово-Чепецкий суд с ходатайством о замене оставшейся части наказания на принудительные работы.
Осужденный утверждает, что освоил профессии швейника и электрика и готов работать на свободе. Стрелков уже отбыл половину срока, включая время, проведенное в СИЗО.
В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам исправительной колонии за публичные призывы к экстремизму. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, также Стрелкову наложен запрет на администрирование сайтов в интернете на три года. Прокурор запрашивал более длительный срок — четыре года и 11 месяцев, передает «Царьград».
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