В Киеве объявлена воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столице Украины объявлена воздушная тревога
В столице Украины объявлена воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация (КМВА) сообщает, что она связана с ракетной опасностью. 

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!», — сообщили в КМВА. Пост опубликован в официальном telegram-канале военной администрации.

Утром 25 декабря воздушная тревога также была объявлена еще в девяти регионах Украины. По данным RT, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация (КМВА) сообщает, что она связана с ракетной опасностью.  «Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!», — сообщили в КМВА. Пост опубликован в официальном telegram-канале военной администрации. Утром 25 декабря воздушная тревога также была объявлена еще в девяти регионах Украины. По данным RT, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...