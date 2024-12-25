В Киеве объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация (КМВА) сообщает, что она связана с ракетной опасностью.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!», — сообщили в КМВА. Пост опубликован в официальном telegram-канале военной администрации.
Утром 25 декабря воздушная тревога также была объявлена еще в девяти регионах Украины. По данным RT, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях.
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