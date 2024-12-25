МЧС показало кадры с места взрыва в ТЦ во Владикавказе

Спасатели тушат пожар площадью 800 квадратных метров
новость из сюжетаВ торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв
МЧС России опубликовало видео с места тушения пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Утром 25 декабря там произошел взрыв.
На кадрах видно поврежденную крышу ТЦ. Пожарные поднимаются по спасательным лестницам. При ЧП погибла 57-летняя уборщица, еще 13 человек получили ранения.
Как сообщает МЧС, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. На место происшествия также прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
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