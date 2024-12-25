МЧС показало кадры с места взрыва в ТЦ во Владикавказе

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Спасатели тушат пожар площадью 800 квадратных метров
Спасатели тушат пожар площадью 800 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

МЧС России опубликовало видео с места тушения пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Утром 25 декабря там произошел взрыв. 

На кадрах видно поврежденную крышу ТЦ. Пожарные поднимаются по спасательным лестницам. При ЧП погибла 57-летняя уборщица, еще 13 человек получили ранения. 

Как сообщает МЧС, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. На место происшествия также прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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МЧС России опубликовало видео с места тушения пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Утром 25 декабря там произошел взрыв.  На кадрах видно поврежденную крышу ТЦ. Пожарные поднимаются по спасательным лестницам. При ЧП погибла 57-летняя уборщица, еще 13 человек получили ранения.  Как сообщает МЧС, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. На место происшествия также прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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