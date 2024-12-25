МЧС Казахстана сообщило о выживших в результате крушения самолета в Актау

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На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава МЧС Казахстана
На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава МЧС Казахстана Фото:

По предварительным данным, в самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшем крушение в Актау, есть выжившие. Об этом сообщает МЧС Казахстана в своем официальном telegram-канале.

«Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — заявили в ведомстве. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники. В командном центре МЧС Казахстана создан оперативный штаб по происшествию.

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По предварительным данным, в самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшем крушение в Актау, есть выжившие. Об этом сообщает МЧС Казахстана в своем официальном telegram-канале. «Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», — заявили в ведомстве. На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники. В командном центре МЧС Казахстана создан оперативный штаб по происшествию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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