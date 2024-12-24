В Перми все парковки станут бесплатными

Плата за парковку отменяется с 1 по 8 января
В Перми на время новогодних каникул прекратят взимать плату за парковку автомобилей. Оставить машину бесплатно можно будет с 1 по 8 января, сообщают в Пермской дирекции дорожного движения.
«С 1 по 8 января 2025 года все парковки в городе Перми работают бесплатно», — говорится на сайте сервиса «Парковочное пространство». В рабочую субботу, 28 декабря, парковки будут работать в обычном режиме.
С 29 по 31 декабря, оставляя автомобиль на улицах Перми, стоит быть внимательным. В границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 паркинг будет бесплатным, но в зонах 202 и 302 придется заплатить.
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