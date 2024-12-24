24 декабря 2024

В Перми все парковки станут бесплатными

© Служба новостей «URA.RU»
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Плата за парковку отменяется с 1 по 8 января
Плата за парковку отменяется с 1 по 8 января Фото:

В Перми на время новогодних каникул прекратят взимать плату за парковку автомобилей. Оставить машину бесплатно можно будет с 1 по 8 января, сообщают в Пермской дирекции дорожного движения.

«С 1 по 8 января 2025 года все парковки в городе Перми работают бесплатно», — говорится на сайте сервиса «Парковочное пространство». В рабочую субботу, 28 декабря, парковки будут работать в обычном режиме.

С 29 по 31 декабря, оставляя автомобиль на улицах Перми, стоит быть внимательным. В границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 паркинг будет бесплатным, но в зонах 202 и 302 придется заплатить.

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В Перми на время новогодних каникул прекратят взимать плату за парковку автомобилей. Оставить машину бесплатно можно будет с 1 по 8 января, сообщают в Пермской дирекции дорожного движения. «С 1 по 8 января 2025 года все парковки в городе Перми работают бесплатно», — говорится на сайте сервиса «Парковочное пространство». В рабочую субботу, 28 декабря, парковки будут работать в обычном режиме. С 29 по 31 декабря, оставляя автомобиль на улицах Перми, стоит быть внимательным. В границах тарифных зон 101, 102, 201, 301 паркинг будет бесплатным, но в зонах 202 и 302 придется заплатить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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