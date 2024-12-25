В МЧС озвучили, сколько человек выжили при падении самолета в Казахстане

Среди выживших после крушения самолета - трое детей
новость из сюжетаВ Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный
Двадцать семь человек выжили после крушения самолета Embraer 190 в Актау. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
«Двадцать семь выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау...» — заявили в службе. Сообщение МЧС передает агентство РИА Новости. Там добавили, что среди выживших — трое детей.
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