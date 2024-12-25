В МЧС озвучили, сколько человек выжили при падении самолета в Казахстане

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Среди выживших после крушения самолета - трое детей
Среди выживших после крушения самолета - трое детей Фото:
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Двадцать семь человек выжили после крушения самолета Embraer 190 в Актау. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

«Двадцать семь выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау...» — заявили в службе. Сообщение МЧС передает агентство РИА Новости. Там добавили, что среди выживших — трое детей. 

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Двадцать семь человек выжили после крушения самолета Embraer 190 в Актау. Об этом сообщили в МЧС Казахстана. «Двадцать семь выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау...» — заявили в службе. Сообщение МЧС передает агентство РИА Новости. Там добавили, что среди выживших — трое детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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