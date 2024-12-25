Среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета был стюард «Уральских авиалиний». Фото

25 декабря 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Молодой человек все еще не вышел на связь после крушения (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. По предварительной информации, он выжил, рассказали URA.RU в пресс-службе уральского перевозчика. «На борту рейса „Азербайджанских авиалиний“ пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — пояснили в компании. Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. Фото: соцсети Рамина Агаева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. По предварительной информации, он выжил, рассказали URA.RU в пресс-службе уральского перевозчика. «На борту рейса „Азербайджанских авиалиний“ пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — пояснили в компании. Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.