Среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета был стюард «Уральских авиалиний». Фото

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Молодой человек все еще не вышел на связь после крушения (архивное фото) Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. По предварительной информации, он выжил, рассказали URA.RU в пресс-службе уральского перевозчика.

«На борту рейса „Азербайджанских авиалиний“ пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — пояснили в компании.

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. По предварительной информации, он выжил, рассказали URA.RU в пресс-службе уральского перевозчика. «На борту рейса „Азербайджанских авиалиний“ пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — пояснили в компании. Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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