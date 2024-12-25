Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. По предварительной информации, он выжил, рассказали URA.RU в пресс-службе уральского перевозчика.
«На борту рейса „Азербайджанских авиалиний“ пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», — пояснили в компании.
Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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