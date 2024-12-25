В Пермском крае в праздники изменится расписание пригородных автобусов

В праздничные дни в Пермском крае изменится расписание пригородных и межмуниципальных автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса.
«С 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в Пермском крае изменится расписание движения междугородних и пригородных маршрутов. Это связано с увеличением количества пассажиров», — пояснили в ведомстве.
Ряд маршрутов перейдут на расписание выходных или праздничных дней. Из расписания уберут некоторые рейсы, но на некоторых маршрутах добавят дополнительные. Узнать новое расписание можно на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».
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