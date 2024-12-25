В Пермском крае в праздники изменится расписание пригородных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения связаны с увеличением количества пассажиров
Изменения связаны с увеличением количества пассажиров Фото:

В праздничные дни в Пермском крае изменится расписание пригородных и межмуниципальных автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса.

«С 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в Пермском крае изменится расписание движения междугородних и пригородных маршрутов. Это связано с увеличением количества пассажиров», — пояснили в ведомстве.

Ряд маршрутов перейдут на расписание выходных или праздничных дней. Из расписания уберут некоторые рейсы, но на некоторых маршрутах добавят дополнительные. Узнать новое расписание можно на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В праздничные дни в Пермском крае изменится расписание пригородных и межмуниципальных автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого минтранса. «С 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в Пермском крае изменится расписание движения междугородних и пригородных маршрутов. Это связано с увеличением количества пассажиров», — пояснили в ведомстве. Ряд маршрутов перейдут на расписание выходных или праздничных дней. Из расписания уберут некоторые рейсы, но на некоторых маршрутах добавят дополнительные. Узнать новое расписание можно на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...