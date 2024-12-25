Семь граждан России погибли при крушении самолета в Актау

Семь из 16 россиян, находившихся на борту рухнувшего в Казахстане самолета, погибли во время крушения. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
«Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», — заявил Марат Карабаев на брифинге, видео опубликовано международным информационным агентством «Казинформ». Ранее стало известно, что выжившие граждане РФ госпитализированы в больницы Актау, Казахстан.
Самолет Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа. Из пятерых членов экипажа выжили трое, отметил Карабаев.
Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту, организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:
- (+994) 12 5048280;
- (+994) 12 5048202;
- (+994) 12 5048203.
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