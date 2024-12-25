Семь граждан России погибли при крушении самолета в Актау

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При крушении самолета в Казахстане погибли семь граждан РФ, еще девять госпитализированы
При крушении самолета в Казахстане погибли семь граждан РФ, еще девять госпитализированы Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Семь из 16 россиян, находившихся на борту рухнувшего в Казахстане самолета, погибли во время крушения. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», — заявил Марат Карабаев на брифинге, видео опубликовано международным информационным агентством «Казинформ». Ранее стало известно, что выжившие граждане РФ госпитализированы в больницы Актау, Казахстан.

Самолет Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа. Из пятерых членов экипажа выжили трое, отметил Карабаев.

Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту, организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:

  • (+994) 12 5048280;
  • (+994) 12 5048202;
  • (+994) 12 5048203.

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Семь из 16 россиян, находившихся на борту рухнувшего в Казахстане самолета, погибли во время крушения. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. «Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, семь человек погибли, девять выжили», — заявил Марат Карабаев на брифинге, видео опубликовано международным информационным агентством «Казинформ». Ранее стало известно, что выжившие граждане РФ госпитализированы в больницы Актау, Казахстан. Самолет Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 62 человека, из них пять членов экипажа. Из пятерых членов экипажа выжили трое, отметил Карабаев. Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту, организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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