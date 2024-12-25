Девять граждан России остаются в больницах Актау после крушения самолета

После крушения самолета около города Актау в Казахстане в местные больницы госпитализированы 29 человек, 9 из них — граждане РФ, гражданство еще троих уточняется. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется», — написали на официальном сайте МЧС Казахстана.
Всего на борту по данным МЧС находились 67 человек, в их числе — пять членов экипажа. Среди всех пассажиров: 16 граждан РФ, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство еще одного человека уточняется.
На место происшествия прибыли глава МЧС Казахстана Чингис Аринов и глава МЧС Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров. Также там находятся казахстанский заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены Правительственной комиссии.
Борт Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту, организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:
- (+994) 12 5048280;
- (+994) 12 5048202;
- (+994) 12 5048203.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.