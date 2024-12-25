В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий правила поступления в вузы

В Госдуме предлагают изменить правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Авторы поправок к закону «Об образовании» считают, что студенты должны сдавать ЕГЭ, если выбранное направление обучения в вузе не соответствует их предыдущему образованию в колледже. Такие меры направлены на повышение качества образования и мотивации абитуриентов, предотвращая использование колледжа как способа обхода ЕГЭ.
«Таким образом, повысится качество образования, а школьники будут тщательнее выбирать колледж для поступления и не использовать его как вариант обхода ЕГЭ», — подчеркнул один из авторов инициативы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, передает «Коммерсант». Он также отметил, что для вузов, которые уже сейчас требуют сдачи ЕГЭ, введение новых правил не изменит текущую процедуру приема.
Дополнительно, первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин выразил поддержку поправкам, назвав их «разумными и своевременными». По его словам, такие меры помогут улучшить качество подготовки студентов и уравнять уровень знаний среди поступающих, особенно в сильных инженерных вузах, где уже применяется строгий отбор абитуриентов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поручение комитету по образованию организовать дебаты относительно того, стоит ли учащимся после окончания 9-го класса проходить ОГЭ. Ранее, в конце октября, ГД проголосовала против законопроекта, который предлагал возможность выбора между ЕГЭ и выпускным экзаменом для школьников, напоминает RT.
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